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Зарплаты в регионах: сколько в сентябре заработали главы ОГА (инфографика)

Зарплаты в регионах: сколько в сентябре заработали главы ОГА (инфографика)

«Слово и дело» следит не только за тем, как украинские политики выполняют свои обещания, но и за тем, сколько они зарабатывают. Сегодня предлагаем посмотреть, какие зарплаты в сентябре были у руководителей областных администраций.

Обладателем самой высокой зарплаты в прошлом месяце стал руководитель Луганской обладминистрации Сергей Гайдай – 120 тыс. 580 грн. На втором месте – глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, он заработал 71 тыс. 161 грн. На третьем – глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, его зарплата составила 62 тыс. 652 грн.

Большинство других руководителей обладминистраций получили зарплату в пределах 40-50 тысяч гривен. Меньше всех заработал Александра Стадник из Николаевской ОГА – только 13 тыс. 431 грн.

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По материалам Слово и Дело
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