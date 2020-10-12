Зарплаты в регионах: сколько в сентябре заработали главы ОГА (инфографика)

«Слово и дело» следит не только за тем, как украинские политики выполняют свои обещания, но и за тем, сколько они зарабатывают. Сегодня предлагаем посмотреть, какие зарплаты в сентябре были у руководителей областных администраций.
Обладателем самой высокой зарплаты в прошлом месяце стал руководитель Луганской обладминистрации Сергей Гайдай – 120 тыс. 580 грн. На втором месте – глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, он заработал 71 тыс. 161 грн. На третьем – глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук, его зарплата составила 62 тыс. 652 грн.
Большинство других руководителей обладминистраций получили зарплату в пределах 40-50 тысяч гривен. Меньше всех заработал Александра Стадник из Николаевской ОГА – только 13 тыс. 431 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депозиты почти полностью ушли в онлайн10 ч. назад - 3282 17
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всех9 ч. назад - 7814 5
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)6 ч. назад - 1189 4
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанам2 ч. назад - 577 2
Нужно иметь еще один полис: водителей фур и автобусов предупредили о дополнительном штрафеВчера, 21:05 - 1264 1
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всех9 ч. назад - 7814 5
С 7 ноября в Украине заработает Общая декларация прибытия для пропуска через таможенную границуВчера, 20:06 - 3822
Депозиты почти полностью ушли в онлайн10 ч. назад - 3282 17
Укравтодор показал проект объездной ЛьвоваВчера, 22:35 - 1933
21 октября дебютирует кроссовер Nissan Magnite19 ч. назад - 1308 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 586
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1358 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1733
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1556 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1750