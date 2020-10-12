В США впервые испытают на детях вакцину против COVID-19

Американская компания Pfizer Inc готовится к испытаниям своей вакцины против коронавируса на детях от 12 лет. Это первое тестирование экспериментальной вакцины на детях в США.
Об этом пишет ua.news.
Иммунизация подростков от 16 до 17 лет начнется в медцентре детской больницы Цинциннати на этой неделе, пишет CNN. Впоследствии препарат будут вводить детям 12-15 лет. Регуляторы США уже предоставили разрешение на вакцинацию разработчику, участие в испытаниях захотели принять уже почти сто человек.
«Мы думаем, что вакцинация детей и подростков будет важным компонентом в борьбе с распространением вируса… Я думаю, что важно помнить о том, что, хотя уровень смертности среди детей, больных коронавирусом, ниже, чем среди взрослых, он не равен нулю. У детей могут развиться серьезные последствия, и это невозможно предсказать. Они также могут заразить других, более уязвимых людей», – пояснил руководитель Центра исследований вакцин Роберт Фрэнк.
Pfizer создала 2 вакцины против коронавируса. В стадии клинических испытаний вакцин в США находятся 4 компании. В то же время американская компания Johnson & Johnson, которая ранее заключила контракт с ЕС на поставку, приостановила испытания вакцины от коронавируса. Причиной прекращения испытаний вакцины стало неизвестное заболевание одного из добровольцев.
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