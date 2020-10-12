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Xiaomi представила инфракрасный вертикальный обогреватель (фото)

Xiaomi представила инфракрасный вертикальный обогреватель (фото)

Вслед за компактным настольным обогревателем компания Xiaomi представила более производительную вертикальную модель. Гаджет получил инфракрасный керамический нагревательный элемент, высокую мощность и несколько режимов работы.

По заявлению Xiaomi, максимальная мощность устройства составляет 2100 Вт. При этом компания использует в конструкции обогревателя керамический нагревательный элемент высокой эффективности.

В гаджете предусмотрены пять режимов работы: интеллектуальный режим с автоматической корректировкой обогрева, режим сна с пониженным уровнем шума, режим горячего воздуха, сильный теплый поток воздуха и режим естественного обдува без нагрева.

Во время работы обогреватель автоматически поворачивается из стороны в сторону с максимальной амплитудой в 100°. При этом пользователь может также выбрать один из трех режимов, в которых ограничивается охват области. Кроме того, в устройстве предусмотрен режим слежения, благодаря которому теплый поток воздуха будет автоматически направляться на владельца. Примечательно, что переключение режимов работы предусмотрено как с корпуса устройства, так и со смартфона.

Цена. Стоимость нагревателя Xiaomi Mijia составляет 57 долларов (≈1 615 гривен). Старт продаж новинки состоится 16 октября.

По материалам Телеканал 24
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