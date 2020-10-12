Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться 45 городов

По состоянию на 15 октября 2020 года под угрозой своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

«В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах», – говорится в сообщении.

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия:

ТКЭ Луганской области – 56%;

Луганской области – 56%; Днепропетровской области — 71%;

Кировоградской области — 81%;

Ивано-Франковской области — 82%;

Донецкой области — 86%.

Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий, в частности местные органы самоуправления, могли бы предупредить развитие проблемы.

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Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров от 19 октября 2018 г. №867.

К таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК “Нафтогаз Украины” договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, – не ниже 60% или заключение и выполнение договора с НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в соответствии с типовым договором в рамках реализации Закона Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители» или подача и выполнение производителем согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также осуществление текущих расчетов за использованный природный газ.