Американский стартап проведет испытания сверхзвукового самолета

Дни сверхзвуковых путешествий становятся реальностью, и впереди всех стоят не гиганты вроде Airbus или Boeing, а небольшие стартапы, в том числе одна авиационная фирма из Колорадо, которая только что выпустила летающий прототип сверхзвукового авиалайнера. Об этом сообщает издание Business Insider.

Boom Supersonic был в авангарде перезапуска сверхзвуковых коммерческих полетов с собственной разработкой Overture, реактивного самолета типа Concorde, дебют которого намечен на 2025 год. Самолет стоимостью 200 миллионов долларов в случае успеха может сократить вдвое время в пути и сделать любую точку мира значительно доступнее.

Concorde был известен трехчасовым трансатлантическим перелетом между Восточным побережьем и Европой, что позволяло путешественникам позавтракать в Нью-Йорке и пообедать в Париже или позавтракать в Лондоне и второй завтрак иметь в Вашингтоне. Но на пути между современными самолетами и следующей сверхзвуковой эрой стоят тысячи часов летных испытаний.

Boom завершил работу над прототипом, который проведет летные испытания и докажет, что его технология пригодна для широкомасштабных коммерческих полетов. Однопилотный демонстратор, известный как XB-1, поднимется в небо со следующего года и проложит путь для Overture.

Авиакомпании уже проявили интерес и желание вернуться к сверхзвуковым путешествиям, поскольку Virgin Atlantic Airways и Japan Airlines являются инвесторами в компанию, которая получила 30 предварительных заказов. Даже ВВС США хотят получить потенциальный сверхзвуковой самолет Air Force One.