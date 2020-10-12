Что гарантирует право на забвение украинцам

Согласно праву на забвение, физическое лицо может требовать от контролёра удалить относящиеся к нему персональные данные. При этом контролер обязан удалить их незамедлительно.
Об этом рассказали спикеры на GDPR Summit Ukraine 2020, который состоялся 7 октября 2020 года.
Мероприятие было посвящено вопросу защиты персональных данных потребителей при взаимодействии с бизнесом по Общему регламенту защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза.
Данное право на забвение применимо, если:
Аннулирование права. Хотя, согласно GDPR, право физического лица на забвение является абсолютным, на саммите поднимался вопрос об исключении из правила и дальнейшей обработке персональных данных физлица без его разрешения и аннулирования права на забвение.
Варианты обхода права на забвение:
Бизнес-модель, как основание для длительной обработки персональных данных с аннулированием права на забвение, заключается в том, что с удалением этих данных исключается возможность проверить способность физического лица выполнить свои обязательства. Это нанесет колоссальный удар по банковской системе, микрофинансовым организациям, бюро кредитных историй.
GDPR в Украине. Многие украинские компании уже внедрили GDPR в свои внутренние положения. Так, Moneyveo потратили 30% своей годовой прибыли на реализацию всем процессов. А по словам Русланы Округ, руководителя Офиса защиты персональных данных (Data protection Officer) Райффайзен Банка Аваль, финучреждение внедрило положения регламента на все 100%.
Несмотря на это, украинскому бизнесу еще предстоит провести колоссальною работу для соответствия всем стандартам Европейского союза по защите персональных данных.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Максим Розенко: техосмотр в Украине. Вызовы нового рынка объемом в 10 млрд гривенВчера, 11:20 - 2481 15
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз7 ч. назад - 3147 10
Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньги7 ч. назад - 964 6
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,45 миллионаВчера, 13:00 - 714 5
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в Киеве5 ч. назад - 1495 3
ПФУ уточнил информацию, которую будет передавать в Гоструда: кого будут проверятьВчера, 21:15 - 13528
Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)10 ч. назад - 3696 1
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз7 ч. назад - 3147 10
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платит4 ч. назад - 2206 2
iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине7 ч. назад - 1704 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 435
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1221 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1553
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1375 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1613