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Кличко рассказал, как продвигаются работы на Подольско-Воскресенском мосту

Кличко рассказал, как продвигаются работы на Подольско-Воскресенском мосту

До конца октября арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста опустят в проектное положение.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы из соцсетей.

“Установка арочной конструкции в проектное положение – процесс длительный. Надо учесть все. Контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условий, в конце октября. Для поддержки конструкции смонтировали 68 новых вант, изготовленных в Германии”, – сказал Кличко.

Выполнили на мостовом переходе и работы по устройству сети наружного освещения и декоративной подсветки. Также продолжается процесс установки металлических конструкций для съездов на улицы Верхний и Нижний вал.

На левоповоротном съезде с мостового перехода на Рыбальский полуостров завершают устройство дорожного полотна.

“На левом берегу установили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. На участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой, продолжаются работы по устройству насыпи”, – сообщил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что за последние несколько лет в столице восстановили более 1100 километров дорог и проездов. Во время ремонта, кроме асфальта, обновляют и тротуары, устанавливают новую систему освещения, новую дождевую канализацию.

По материалам РБК-Украина
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