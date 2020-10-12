Китайский автопроизводитель NIO провел более 1 млн автоматических замен батарей электромобилей (видео)

Китайский автопроизводитель NIO провел более 1 млн автоматических замен батарей электромобилей в установках NIO Power.

Даже на скоростных зарядках полный заряд емкой батареи электромобиля может занимать более получаса, поэтому автопроизводители продолжают искать альтернативные варианты решения этой проблемы. Одним из самых очевидных является замена разряженной батареи на заряженную в автоматических установках. Несмотря на техническую сложность реализации, китайский автопроизводитель NIO доказал реалистичность подобного варианта, осуществив более миллиона замен в фирменном сервисе NIO Power.

Интересно, что первые 500 тыс. замен NIO провела 25 мая 2020 года, то есть на удвоение результата ей понадобилось чуть более четырех месяцев (первый миллион был зафиксирован 5 октября). Самый активный пользователь успел поменять батарею в своем электромобиле более 500 раз. Впрочем, в этом результате нет ничего удивительного, так как этот счастливчик получил пожизненную бесплатную замену батарей как один из первых покупателей электромобилей NIO.

Отметим, что 20 августа 2020 года автопроизводитель представил услугу Battery as a Service (BaaS), которая разделяет владение электромобиля и владение аккумуляторных батарей для него. В итоге владелец электромобилей NIO ES8, ES6 и EC6 может не приобретать батарею, а брать ее в аренду на условиях ежемесячной абонплаты. Такой вариант позволяет не только сэкономить на этапе покупки, но и избежать проблем с естественным старением батарей, а также выбирать такую емкость, которая необходима в конкретный момент (70 кВтч, 84 кВтч, 100 кВтч).