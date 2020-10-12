Рынок жилья в Харькове: на сколько выросли цены с начала года

По сравнению с началом года, средняя цена, по которой в Харькове жилье выставлялось на продажу, выросла на 12%. В денежном эквиваленте рост составил 103 доллара за квадратный метр.
Об этом сообщает Харьковское Агентство Недвижимости.
При этом причины подорожания носят, преимущественно, психологический характер, отмечают риэлторы.
«По целому ряду причин – колебания курса валют, коронакризис, общая экономическая и политическая ситуация в Украине – с рынка ушли так называемые «консервативные» продавцы. Это те владельцы жилья, которые слабо настроены на торг и, откладывая сделку, предпочитают дожидаться стабилизации рынка», – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.
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По ее словам, оставшиеся же продавцы начали подстраховываться и постепенно «подтягивать» цены вверх.
«И с их стороны это была вполне закономерная реакция на оживление рынка и повышение спроса, которое наблюдалось летом после введения более мягкого карантинного режима», – добавила она
Кроме того, осенью активизировался новый сегмент инвесторов – это строители, которые покупают квартиры на первичном рынке, делают ремонт и продают их.
Инфографика: “ХАН”
Цены:
Инфографика: “ХАН”
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