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Рынок жилья в Харькове: на сколько выросли цены с начала года

Рынок жилья в Харькове: на сколько выросли цены с начала года

По сравнению с началом года, средняя цена, по которой в Харькове жилье выставлялось на продажу, выросла на 12%. В денежном эквиваленте рост составил 103 доллара за квадратный метр.

Об этом сообщает Харьковское Агентство Недвижимости.

При этом причины подорожания носят, преимущественно, психологический характер, отмечают риэлторы.

«По целому ряду причин – колебания курса валют, коронакризис, общая экономическая и политическая ситуация в Украине – с рынка ушли так называемые «консервативные» продавцы. Это те владельцы жилья, которые слабо настроены на торг и, откладывая сделку, предпочитают дожидаться стабилизации рынка», – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.

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По ее словам, оставшиеся же продавцы начали подстраховываться и постепенно «подтягивать» цены вверх.

«И с их стороны это была вполне закономерная реакция на оживление рынка и повышение спроса, которое наблюдалось летом после введения более мягкого карантинного режима», – добавила она

Кроме того, осенью активизировался новый сегмент инвесторов – это строители, которые покупают квартиры на первичном рынке, делают ремонт и продают их.


Инфографика: “ХАН

Цены:

  • от месяца к месяцу цена квартир в продаже менялась то в одну, то в другую сторону, но в целом возрастала;
  • наибольший интерес покупатели проявляли к однокомнатным квартирам. И с начала года их цена выросла от 21 750 до 27 537 долларов;
  • похожая ситуация наблюдалась и в сегменте двухкомнатных квартир;
  • в сегменте трехкомнатных квартир наблюдалась картина, когда с января по май цена снижалась, а с июня начался ее рост, который достиг своего максимума в сентябре 2020 года.

Инфографика: “ХАН

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По материалам Finance.UA
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