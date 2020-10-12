Tesla выпустит 7-местный кроссовер: названа дата

Производство электрического кроссовера Tesla Model Y с тремя рядами сидений начнется уже в ноябре, а первые поставки клиентам ожидаются в начале декабря.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем Твиттере.

Скорее всего, сначала объем производства будет не очень высоким, впрочем, генеральный директор Tesla выполнил обещание и новинка выйдет на рынок в соответствии с анонсированным сроками.



Как стало известно MMR, вариант с тремя рядами сидений будет стоить на 3000 долларов больше стандартной версии.