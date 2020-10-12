Сколько денег готовы тратить украинцы во время отпусков (опрос Finance.ua)

Сезон летних отпусков уже позади, а значит, самое время посчитать средства, потраченные во время отдыха.

Finance.ua провел опрос среди читателей портала и выяснил, что чаще всего украинцы готовы “оставить” на курортах до 15 тысяч гривен. Таких среди всех респондентов оказалось 28%.

Еще 14% отдали на отдых от 15 до 30 тысяч гривен. Но были и те, кто готов тратить в разы больше: 12% наших респондентов отдохнули на более чем 30 тысяч в гривнах.

Где планировали отдых. Согласно анализу поисковых запросов в Google, все больше украинцев искали варианты летнего отдыха, отдавая предпочтение внутреннему туризму.

То есть в этом году наблюдалась тенденция, когда в Украине, как и во всем мире, люди искали места для отдыха ближе к дому.

По данным поисковой системы, самыми популярными направлениями для отдыха в Украине были:

Коблево;

Лазурное;

Затока;

Бердянск;

Одесса;

Приморск;

Урзуф;

Белосарайская коса;

Киевское море,

Кирилловка.

Однако были и те смельчаки, которые провели отпуск за границей. К слову, для путешествий украинских граждан сейчас открыты 58 стран. Список можно найти по ссылке.