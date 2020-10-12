Всего 1% украинцев этим летом поехали на море за границу

В этом году украинцы чаще всего отдавали предпочтение трем способам проведения отпуска: оставаться дома (61%), побывать на украинских морских пляжах (13%) и отдохнуть на даче или садовом участке (12%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research&Branding Group.

Если сравнивать частоту упоминания способов проведения отпуска в этом году с двумя предыдущими годами (2018-2019 гг.), то можно заметить, что в этом году украинцы существенно чаще отдыхали дома, на дачах и садовых участках, а также выезжали в другие города страны.

Способ проведения отпуска в этом году в определенной степени зависел от возраста, региона проживания и типа поселения. Так, лица предпенсионного и пенсионного возраста чаще, чем молодежь, предпочитали проводить отпуск в домашних условиях (71% против 53%). Что касается молодежи, то она значительно чаще представителей старших возрастных групп предпочла отдыхать на украинских морских пляжах (22% против 4%).

Среди жителей южных областей страны гораздо чаще, чем среди жителей Запада и Центра страны встречались те, кто проводил отпуск на морских пляжах страны (соответственно, 25% против 10-11%). В свою очередь, жители Центра и Запада Украины чаще, чем жители южных областей, проводили отпуск на дачах и садовых участках (соответственно, 14-13% против 6%).

Регионы. Жители областных центров реже, чем жители обычных городов и сел страны, проводили свой отпуск дома (54% против 62-67%), но чаще отдыхали на украинских пляжах (19% против 13% и 8%), а также на дачах и садовых участках (15% против 9% и 10%). Кроме того, жители областных центров чаще жителей села посещали другие населенные пункты страны (7% против 4%), и несколько чаще жителей обычных городов отдыхали на зарубежных пляжах (2% против 1%).



Пандемия коронавируса определенным образом сказалась и на планах украинцев на проведение отпуска в нынешнем году. В случае большинства жителей Украины (60%), пандемия никак не повлияла на эти планы. Вместе с тем треть украинцев (36%) констатировали, что болезнь и меры по борьбе с ней повлияли на планирование отпуска, заставив вносить в этот процесс определенные коррективы.

Чаще всего о наличии такого влияния упоминали лица в возрасте до 60 лет (примерно 40-45%), а реже всего — лица пенсионного возраста (20%). Рассматривать пандемию коронавируса как препятствие для планов на отпуск больше склонны жители Западной, Центральной и Южной Украины (37-41%). О негативном влиянии коронавируса на планирование отпуска чаще других упоминали жители областных центров (44%). Реже жители обычных городов страны (34%), а также жители сельской местности (31%).