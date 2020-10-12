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Прожиточный минимум в Украине вдвое ниже черты бедности в мире - Новак

Прожиточный минимум в Украине вдвое ниже черты бедности в мире - Новак

Более четверти украинцев живут за чертой бедности, по данным мониторинга офиса омбудсмена Украины. Прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, минимальная заработная плата – 176 долларов.

Это очень мало, такой доход не в состоянии обеспечить жизненные потребности человека, рассказал в комментарии Gazeta.ua экономист, политолог Андрей Новак.

“Есть международная классификация ООН о пределе бедности и сегодня это уровень доходов человека менее $5 в день. То есть, $150 в месяц. При действующем курсе в Украине это 4200 грн”, – говорит эксперт.

Новак отметил, что пенсионеров в Украине 27%, и подавляющее большинство из них получают пенсию ниже 4200 грн.

“Плюс неработающие. Плюс те, кто работает на реально минимальную зарплату. Поэтому в целом можно сказать, что не менее трети населения Украины находятся ниже черты бедности по международной классификации ООН”, – подчеркнул экономист.

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Негативно сказалась на обеспеченности украинцев и пандемия со связанными карантинными ограничениями. Многих уволили или отправили в неоплачиваемые отпуска. Немало бизнесов предпринимателям пришлось свернуть или закрыть.

“Финансовая подушка у большинства украинцев отсутствует. Поэтому можно говорить, что у украинцев сейчас гораздо более тяжелое финансовое состояние, чем до карантина. Чем дольше он будет длиться и будут ограничения, связанные с коронавирусом, тем больше украинцев окажутся за чертой бедности”, – сказал Новак.

И подчеркнул, что единственный вариант повышения уровня жизни – улучшение состояния экономики. Это даст возможность постепенно поднимать социальные стандарты. Ведь только по экономическому росту в стране появится возможность повышения социальных платежей – пенсий и всех видов пособий. И наоборот, в слабой экономике высоких социальных стандартов не будет.

“Рост экономики возможен, когда растет количество налогоплательщиков, они увеличивают свои налоговые платежи, растет количество рабочих мест – для этого нужно развитие. Оно может происходить либо за счет инвестиций либо за счет государственных программ, либо за счет масштабного кредитования под низкие проценты, которое позволит создавать новое производство или развивать существующее”, – рассказал экономист.

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По материалам Газета по-Украински
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