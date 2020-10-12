4% бизнес-лидеров в Украине планируют увеличить инвестиции в переквалификацию персонала - исследование

16% бизнес-лидеров в мире и 4% в Украине планируют существенно увеличить инвестиции в переквалификацию персонала в течение следующих трех лет.

Об этом говорится в исследовании Deloitte 2020 Human Capital Trends.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, создал насущную потребность в переосмыслении подходов к управлению персоналом. Становится понятно, что пока организации удваивали инвестиции в технологии в течение последних десяти лет, большинство из них инвестировали недостаточно средств в разработку стратегий адаптации работников к новым рабочим процессам.

Только 17% респондентов направляют значительные инвестиции в переквалификацию персонала для поддержки стратегии внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и только 12% опрошенных применяют такие технологии для замены работников инновационными технологиями.

Когда изменения в составе работников происходят с невероятной скоростью, только 1 из 10 респондентов отмечают, что собирают аналитику о персонале в режиме реального времени.

85% респондентов в мире и 88% в Украине отмечают, что будущее работы (то есть, взаимоотношения между работником, работодателем и обществом для создания ценности) приводит к росту этических проблем. Однако лишь 27% респондентов в мире сообщают, что у них есть политики и процедуры для решения соответствующих проблем. В Украине таких респондентов – 15%.

Три четверти руководителей надеются обновлять навыки и компетенции сотрудников путем переквалификации, но только 45% вознаграждают работников за развитие новых навыков. Такая же ситуация и в Украине.

Несмотря на то, что по данным Бюро статистики министерства труда США в этом году фрилансеры, вероятнее всего, составят 43% занятого населения США, только 45% респондентов готовы или в значительной степени готовы привлекать работников альтернативных категорий для обеспечения потребностей бизнеса ключевыми компетенциями.

26% респондентов уверены в способности HR к эффективному руководству, при котором HR мог бы продемонстрировать весь свой потенциал, помогая организациям адаптироваться к новой реальности, созданной кризисом COVID-19.