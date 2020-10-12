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Суд отменил требования ГНС к сети "Сильпо" доплатить налоги на 230 млн грн

Суд отменил требования ГНС к сети "Сильпо" доплатить налоги на 230 млн грн

Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск ООО “Сильпо-Фуд” к Офису крупных налогоплательщиков ГНС (по делу №640/10263/20) и отменил налоговые уведомления-решения от 13.02.2020, которыми истцу увеличена сумма обязательства по НДС на 126,9 млн грн (в т. ч. 84,6 млн грн – по налоговому обязательству, а 42,3 млн грн – штрафные санкции); истцу увеличена сумма обязательства по налогу на прибыль на 105,5 млн грн (в т. ч. 30,3 млн грн – по налоговому обязательству, 15,16 млн грн – штрафные санкции); которым уменьшена сумма отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в размере 242,5 млн грн.

Суд среди прочего констатировал, что “контролирующим органом, вопреки требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины, не было доказано и предоставлено надлежащих доказательств о наличии установленных судами фактов, свидетельствующих об осведомленности налогоплательщика относительно неправомерного поведения контрагентов и слаженности действий между ними” (цитата).

“Налоговая информация относительно контрагентов по цепи поставок не опровергает реальность хозяйственных операций между истцом и его контрагентами, поскольку ответственность касается каждого отдельного налогоплательщика и не может автоматически распространяться на третьих лиц, в том числе на его контрагентов” (правовой вывод изложен в постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 февраля 2018 года по делу № 813/1497/17)” , – говорится в решении Окружного админсуда г. Киева от 07.09.2020.

По материалам Finbalance
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