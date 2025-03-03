Киевский завод «Росинка» восстановлен за $2 млн, он начнет работу в мае 2025 года — Finance.ua
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Киевский завод «Росинка» восстановлен за $2 млн, он начнет работу в мае 2025 года

Фондовый рынок
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Экс-депутат Киевсовета Вячеслав Супруненко инвестировал $2 млн в приобретенный в 2023 году обанкротившийся «Киевский завод «Росинка», который возобновит свою работу в мае 2025 года, сообщил Forbes Ukraine.
По информации издания, запуск производства обошелся в $1 млн. Компания планирует в 2025—2026 годах вложить еще более $1 млн. Окупить инвестиции на предприятии рассчитывают за пять лет.
«Росинка» в 2024 году уже возобновила производство лимонадов по контрактному разливу на киевском заводе «Орлан» и на предприятии в Черкасской области.
Компания получила лицензию на добычу минеральной воды из источника территории завода на глубине 327 м. Первая линейка минеральной воды «София Киевская» будет выпущена в апреле-мае 2025 года. Затем — соковые напитки с четырьмя вкусами. Выпуск классических лимонадов на заводе «Росинка» намечен на 2026 год, рассказала директор киевского завода «Росинка» Инна Ярмоленко.
«София Киевская» будет разливаться в бутылки емкостью 0,5 л и 1,5 л, соковые напитки — в мягкой упаковке 180−200 мл. Редизайн «Софии Киевской» уже сделан, на очереди — изменение этикетки «Росинки». Названия напитков не изменятся.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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