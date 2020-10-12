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Киевстар увеличил покрытие 4G в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях

Киевстар увеличил покрытие 4G в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях

Доступ к скоростному мобильному интернету по технологии LTE получили жители еще 649 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Киевстар подключил к связи 4G еще 649 сел, на территории с населением 204 тысячи человек в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях. В частности, это – Великая Багичка, Вовчик, Судиевка (Полтавской), Добрянка, Круты, Сосница, Холмы (Черниговской), Благодатное, Лиманы, Трудолюбовка (Николаевской) и др.

Чтобы увеличить территорию 4G-сети в этих районах, Киевстар включил 76 базовых станций на частотах LET-900.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие 4G благодаря обмену радиочастот 900 МГц. Базовые станции этого диапазона имеют наибольший радиус действия и обеспечивают качественное покрытие далеко за пределами населенных пунктов.

Скоростной мобильный интернет дает новые преимущества для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам и т.д. Ведь услуга работает как в помещениях, так и на открытой местности. Чтобы воспользоваться мобильной передачей данных, достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и соответствующей SIM-карты (USIM).

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие на частотах 1800 МГц, 2600 МГц и 900 МГц. За время развития в Украине технологии LTE Киевстар обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 84% населения.

По материалам Finance.UA
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