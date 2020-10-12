Банкиры знают, как снизить стоимость денежных переводов

Уже внедренные Нацбанком технологии – международный банковский счет IBAN и продолжение работы СЭП до 23/7 – являются основой для запуска банками дешевых переводов.

Об этом начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс-Банка Олег Заяц рассказал в ходе круглого стола «Эволюция банковского сервиса: как привлечь и удержать клиента в эпоху дистанционного обслуживания», организованного онлайн «Финансовым клубом».

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«Эти технологии позволят нам снизить стоимость транзакций. В тех же P2P-переводах достаточно высокие расходы несут клиенты – в среднем 1%. И большая составляющая в них – это расходы на платежные системы, которые у нас в валюте. А благодаря IBAN и круглосуточном СЭПу банки смогут заменять P2P-переводы переводами между текущими счетами по IBAN», – сказал он.

Такие переводы очень популярны в Европе. «Нас может ждать популяризация работы с текущими счетами, которые популярны в Европе. И хотя в Украине карта будет продолжать играть основную роль, но текущие счета будут набирать популярность», – прогнозирует Заяц.

Справка Finance.ua:

С 13 января 2020 года Украина перешла на новый стандарт банковских расчетных счетов IBAN .

Система электронных платежей Национального банка Украины перешла на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года.

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