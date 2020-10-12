Алименты 2021: как изменится размер выплат

Почти 40% украинских детей живут в неполных семьях. Законом предусмотрены алименты, чтобы материально помочь матери или отцу, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Об этом пишет 24 канал.

Размер алиментов в 2021:

в проекте бюджета-2021 заложили новые размеры прожиточного минимума, к которому привязаны алименты. С 1 января, а точнее, даже с 1 декабря 2020 алименты возрастут;

гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Поэтому на детей до 6 лет с 1 декабря нужно платить 961 гривну в месяц, на старших детей – 1198 гривен;

на графике гарантированные суммы обозначены синим цветом. Их увеличение предусмотрели еще с 1 июля 2021 года и 1 декабря того же года.



График: 24 канал

Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у которых низкий доход. Если доход достаточен, то суд может обязать одного из родителей платить как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму. С 1 декабря это 1921 гривна для детей до 6 лет и 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет. Как изменится размер рекомендованных алиментов, смотрите в таблице (красный цвет).

Если ребенок после 18 лет продолжает учебу, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не более, чем до 23 лет. С 1 декабря гарантированный размер алиментов на учащихся совершеннолетних детей составит 1095 гривен.

Размер алиментов сейчас:

последний раз размер алиментов увеличивался в июле этого года. Сейчас гарантированная сумма составляет 930 гривен для детей до 6 лет и 1159 гривен для других детей. Соответственно, рекомендована сумма вдвое выше – 1859 гривен для маленьких детей и 2318 гривен для детей от 6 до 18 лет;

закон устанавливает не только минимальный размер алиментов, но и максимальный. Он составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен;

с 1 июля 2021 года – 20 130 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен.

Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет в 2020 году:

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен;

с 1 июля 2021 года – 25 100 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен.

В суде учитывают такие факторы для установления размера алиментов:

состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов;

наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников;

права собственности плательщика (недвижимость, автомобиль и т.п.);

расходы и доходы плательщика.

Также играет роль количество детей. Сумма будет вычитаться в зависимости от этого фактора следующим образом:

25% от суммы общих доходов – на 1 ребенка;

33% от суммы общих доходов – на 2 детей;

50% от суммы общих доходов – на 3 и более детей.

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