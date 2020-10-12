Алименты 2021: как изменится размер выплат

Почти 40% украинских детей живут в неполных семьях. Законом предусмотрены алименты, чтобы материально помочь матери или отцу, которые самостоятельно воспитывают ребенка.
Об этом пишет 24 канал.
Размер алиментов в 2021:
График: 24 канал
Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у которых низкий доход. Если доход достаточен, то суд может обязать одного из родителей платить как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму. С 1 декабря это 1921 гривна для детей до 6 лет и 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет. Как изменится размер рекомендованных алиментов, смотрите в таблице (красный цвет).
Если ребенок после 18 лет продолжает учебу, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не более, чем до 23 лет. С 1 декабря гарантированный размер алиментов на учащихся совершеннолетних детей составит 1095 гривен.
Размер алиментов сейчас:
В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:
Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет в 2020 году:
В суде учитывают такие факторы для установления размера алиментов:
Также играет роль количество детей. Сумма будет вычитаться в зависимости от этого фактора следующим образом:
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