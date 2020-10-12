Что подорожало и подешевело с начала года больше всего

С начала года больше всего подорожали яблоки, а подешевел – лук.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Продукты, которые подорожали больше всего:

яблоки – на 34,3% (с 16,62 грн до 22,31 грн за 1 кг);

гречневая крупа – 30% (с 28,36 грн до 36,86 грн за 1 кг);

морковь – 29,3% (с 6,15 грн до 7,92 грн за 1 кг);

сигареты с фильтром отечественных марок и без фильтра – 14% (с 36,38 грн до 41,43 грн) и 13,5% (с 32,61 грн до 37,04 грн) соответственно, цена указана за пачку;

сигареты с фильтром медиум и премиум-класса – на 13% каждая категория, (с 41,41 грн до 46,85 грн за пачку) и (с 48,41 грн до 54,69 грн за пачку) соответственно;

отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты – на 12,9% (с 9,31 грн до 10,49 грн за 10 таблеток).

Подешевели такие товары:

лук – на 36,5% (с 9,03 грн до 5,73 грн за 1 кг);

картошка – на 31,2% (с 13,13 грн до 9,08 грн за 1 кг);

пшено – на 19,1% (с 23 грн до 18,64 грн за 1 кг);

дизельное топливо – 14,1% (с 26,31 грн до 22,6 грн за 1 л);

бензин А-92 – 13,6% (с 25,78 грн до 22,24 грн за 1 л);

яйца – 13,1% (с 20,66 грн до 17,99 грн за 10 шт.).

Довідка Finance.ua:

Національний банк зазначає, що інфляція у вересні перебувала нижче цільового діапазону НБУ .

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