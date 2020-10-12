Криптобизнесмен, избежавший казни в Таиланде, превратит океанский лайнер в биткойн-центр

Криптовалютный предприниматель Чад Эльвартовски, который ранее избежал смертной казни в Таиланде, выкупил круизный лайнер Pacific Dawn, чтобы обустроить в нем центр для криптовалютных компаний и разработчиков, сообщает ForkLog со ссылкой на Maritime Executive.

Для своего нового проекта компания Ocean Builders, главным инвестором которой является Эльвартовски, выкупила лайнер Pacific Dawn у P&O Carnival Corporation. После формальной смены владельца в начале ноября он будет переименован в Satoshi.

Чад Эльвартовски рассчитывает, что новый центр станет технологическим инкубатором для предпринимателей, компаний и частных лиц, работающих с криптовалютами.

На корабле разместят ресторан, казино, аквапарк и коммерческие помещения. Жилой фонд представлен 777 каютами. Первые 200 из них продадут на аукционе с 5 по 28 ноября по цене от 25 до 50 тысяч долларов.

Продажу кают Ocean Builders планирует организовать по модели кондоминиума: покупатели получат полное бессрочное право собственности на свою каюту, внося ежемесячные платежи для покрытия операционных расходов.

Для расчетов на лайнере Satoshi будут приниматься как биткоины, так и фиат. Ожидается, что первые резиденты появятся на борту в 2021 году.

Одержимый идеей освобождения общества от государственного контроля, Эльвартовски в свое время вдохновился идеей “плавучих городов”, или так называемых “систедов”.