Фонд госимущества предлагает бизнесу в аренду недвижимость общей площадью 2,5 млн кв. м

Фонд государственного имущества Украины предлагает в аренду около 2,5 миллионов квадратных метров государственной недвижимости по всей стране.

Об этом в программе “Официальная разговор” на телеканале “Дом” сообщил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

“Сейчас у нас на сайте в открытом доступе находится самый большой каталог имущества, сдаваемого в аренду. Это свыше 2,5 миллионов кв. м по всей стране. И если вы хотите развивать свой бизнес, но пока не готовы участвовать в приватизации или покупать, вы можете взять (имущество – ред.) у государства в аренду”, – отметил заместитель председателя ФГИУ.

По его словам, Фонд регулярно проводит проверки такого имущества, находящегося у разных балансодержателей, министерств, ведомств.

Таким образом обнаруживаются помещения, которые либо не используются, по сути, пустые, либо используются неофициально.

“Так называемая черная аренда. Мы с этим всем боремся. И сейчас, кроме вот этих 2,5 млн кв. м, мы еще и ежемесячно находим такие пустующие объекты, передаем в Кабинет министров. Их площадь, по результатам проверок за последние 1,5-2 года, составляет около 200 спортивных комплексов “Олимпийский” по всей стране”, – отметил Кошеленко.