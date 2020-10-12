Фонд госимущества предлагает бизнесу в аренду недвижимость общей площадью 2,5 млн кв. м

Фонд государственного имущества Украины предлагает в аренду около 2,5 миллионов квадратных метров государственной недвижимости по всей стране.
Об этом в программе “Официальная разговор” на телеканале “Дом” сообщил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.
“Сейчас у нас на сайте в открытом доступе находится самый большой каталог имущества, сдаваемого в аренду. Это свыше 2,5 миллионов кв. м по всей стране. И если вы хотите развивать свой бизнес, но пока не готовы участвовать в приватизации или покупать, вы можете взять (имущество – ред.) у государства в аренду”, – отметил заместитель председателя ФГИУ.
По его словам, Фонд регулярно проводит проверки такого имущества, находящегося у разных балансодержателей, министерств, ведомств.
Таким образом обнаруживаются помещения, которые либо не используются, по сути, пустые, либо используются неофициально.
“Так называемая черная аренда. Мы с этим всем боремся. И сейчас, кроме вот этих 2,5 млн кв. м, мы еще и ежемесячно находим такие пустующие объекты, передаем в Кабинет министров. Их площадь, по результатам проверок за последние 1,5-2 года, составляет около 200 спортивных комплексов “Олимпийский” по всей стране”, – отметил Кошеленко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Максим Розенко: техосмотр в Украине. Вызовы нового рынка объемом в 10 млрд гривенВчера, 11:20 - 2098 8
"Нафтогаз" пробурил 6-километровую скважину на ПолтавщинеПозавчера, 21:28 - 1707 7
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз2 ч. назад - 1533 5
Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньги2 ч. назад - 522 3
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,45 миллионаВчера, 13:00 - 578 2
ПФУ уточнил информацию, которую будет передавать в Гоструда: кого будут проверятьВчера, 21:15 - 9237
Кому повысят пенсию в 2021 годуВчера, 16:10 - 1641
Номерные знаки могут подорожать в шесть раз2 ч. назад - 1533 5
Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)5 ч. назад - 1084
iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине2 ч. назад - 978 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 414
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1206 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1529
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1340
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1587