Опрос украинцев от Зеленского: откуда на него возьмут деньги

Опрос украинцев, который инициировал президент Владимир Зеленский во время местных выборов 25 октября, пройдет не за счет госбюджета или западных грантов. Деньги дадут политики, которые поддерживают Зеленского, в обход официальных счетов “Слуги народа”.
Такое мнение в эфире телеканала “Украина 24” высказал политолог Александр Солонтай, комментируя заявления “слуг народа”, что на опрос не потратят государственные средства.
На вопрос, могут ли организаторы опроса рассчитывать на грантовое финансирование, Солонтай ответил: “Гранты не дадут на такое. Для выяснения мнения населения не нужно делать опрос на входах в избирательные участки, кроме экзитпола… Это не социологический опрос, это массовый опрос людей. Он не репрезентативный, не точный – все желающие, кто хотел, пришли и высказали свое мнение. Это мобилизационный политтехнологический ход в поддержку сторонников Зеленского… Это ангажированная вещь, потому гранты или международная поддержка или средства USAID здесь быть не могут”.
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