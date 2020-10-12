Экс-министр рассказал, кто стал больше зарабатывать во время пандемии

Во время пандемии коронавируса COVID-19 некоторые отрасли и компании не потеряли прибыль, а порой даже стали больше зарабатывать.
Об этом в эфире канала “Украина 24” сказал бывший министр экономики Тимофей Милованов.
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“Мы видим, что у нас такие отрасли, как IT и экспорт, прежде всего агроэкспорт, пострадали или меньше, или кто-то даже выиграл. Кушать в мире меньше не стали, более того, если мы говорим об IT, высоких технологиях, сейчас идет много новых продуктов, связанных с COVID”, – сказал экс-министр.
По словам Милованова, есть как прямые заказы для украинских ИТ-компаний, так и аутсорс.
“Есть и аутсорсинговые запросы для наших компаний, прямые продуктовые запросы. В новой экономике, в компаниях, быстро реагирующих на новые запросы в условиях пандемии, есть определенный рост. В основном это частный сектор, в государственном большие проблемы”, – сказал Милованов.
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