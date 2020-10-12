"Львов" впервые опередил "Жуляны": результаты украинских аэропортов за 2020 год

Украинские аэропорты за 9 месяцев 2020 года обслужили 6 млн 857,5 тыс. пассажиров, что на 62,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Госавиаслужбу Украины.

Из них международными рейсами воспользовались 6 млн. 63,6 тыс. человек, внутренними — 793,9 тыс. человек.

В число пяти крупнейших аэропортов Украины по прежнему входят Борисполь, Жуляны, Львов, Одесса и Харьков, однако кризис изменил их места в общем рейтинге.

Так по итогам января-сентября 2020 года вторую строку вслед за Борисполем впервые занял аэропорт Львов, который отодвинул киевский аэропорт на третью позицию.

Пассажиропоток 5 крупнейших украинских аэропортов за 9 месяцев 2020 года:

Аэропорт Борисполь: 4 млн. 58,2 тыс. (-65,1%)

Аэропорт Львов: 702,6 тыс. (-58%)

Аэропорт “Киев” (Жуляны): 600,6 тыс. (-70,1%)

Аэропорт Одесса: 555,5 тыс. (-55%)

Аэропорт Харьков: 514,1 тыс. (-47%)

По итогам сентября 2020 года лидеры изменились. Первое и второе место по-прежнему за Борисполем и Львовом, однако на третье место вырвался Харьков. Одесса оказалась на четвертом месте, а Жуляны замыкают пятерку крупнейших аэропортов страны по пассажиропотоку.

Пассажиропоток 5 крупнейших украинских аэропортов в сентябре 2020 года:

Аэропорт Борисполь: 554,5 тыс. (-66,4%)

Аэропорт Львов: 117,4 тыс. (-48,1%)

Аэропорт Харьков: 90 тыс. (-39%)

Аэропорт Одесса: 71,9 тыс. (-60%)

Аэропорт “Киев” (Жуляны): 51,1 тыс. (-66,8%)