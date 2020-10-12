В МВФ назвали мировые убытки от кризиса из-за COVID-19

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может недосчитаться около 30 триллионов долларов в виде утраченного валового внутреннего продукта (ВВП). Такие убытки могут быть получены в течение нескольких лет.
Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии осенних встреч со Всемирным банком.
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“В течение следующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП”, – подчеркнула она.
Как отметила Георгиева, из-за кризиса МВФ рассматривает варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки нуждающихся стран.
“У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для самых бедных стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе”, – добавила директор МВФ.
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