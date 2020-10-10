Межбанк: вторник не принес особого успеха гривне

За день доллар подорожал на 4 копейки с утренних 28,29/28,31 гривен до 28,33/28,35 гривен, а евро хотя и подешевел с 33,35/33,37 до 33,30/33,32 гривен, но лишь за счет проседания евровалюты на международных рынках по паре евро/доллар сразу до уровня в 1,1748 доллара за евро к концу дня. Это и отразилось падением евро относительно гривны на 5 копеек.
В целом, основную часть сессии по доллару ощущался перевес спроса над предложением, что и отразилось ростом котировок. В этот раз основными покупателями валюты были местные крупные импортеры и сами банки на собственную валютную позицию, а не иностранцы. Дилеры банков говорят о том, что это связано с нежеланием нескольких крупных торговцев энергоносителями и владельцев розничных сетей оставлять свои внешнеэкономические контракты неоплаченными перед завтрашним выходным в Украине.
Ход торгов
После кратковременной раскачки уже к 11 часам доллар вырос с 28,29/28,31 до 28,31/28,33 гривен. А ближе к полудню на торги вышли уже все основные как покупатели, так и продавцы и курс стабилизировался на отметке 28,31/28,325, а затем даже кратковременно снизился до 28.305/28,32 к обеду.
Но на этом успехи гривны закончились. Самые дешевые предложения быстро раскупили и после обеда спрос начал незначительно преобладать.
К 15 часам это привело к увеличению курса доллара до 28,315/28,33 гривен, а завершилась сессия котировками 28,33/28,35. Нацбанк на торги сегодня не выходил, предоставив участникам рынка самим находить компромисс по курсу.
Главные события 13 октября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,31 / 28,32
евро – 33,36 / 33,38
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1741 / 1,1743
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