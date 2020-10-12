Samsung запатентовала складной гибрид смартфона, планшета и ноутбука

Электронный гигант Samsung продолжает развивать концепцию складного дисплея. В одном из новых патентов описан дизайн гаджета, экран которого складывается в двух местах.

Устройство с предполагаемым названием Galaxy Z Dual Fold кардинально отличается от уже выпущенных компанией гибких смартфонов Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.

Так, в разложенном виде гаджет превращается в полностью плоский планшет, хотя его точные размеры не уточняются. С одной стороны у него предусмотрен двойной шарнир, который позволяет фиксировать экран под любым нужным углом. Судя по всему, благодаря этому Galaxy Z Dual Fold можно поставить на стол, как небольшой ноутбук с сенсорной клавиатурой.



Фото: nl.letsgodigital.org

С другой стороны устройства находится один шарнир, но там же экран при необходимости можно вытянуть, увеличив его.

На изображении устройства в сложенном виде заметно, что сзади дисплей не доходит до конца с одной стороны. Возможно, именно за счёт этого в разложенном виде на экране не будет складок.



Фото: nl.letsgodigital.org

Пока нет никаких гарантий, что Samsung действительно выпустит это устройство. По слухам, наследник Galaxy Z Fold 2 станет и первым смартфоном компании с подэкранной камерой.