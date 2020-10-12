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Власти РФ сняли запрет на экспорт битума и смазок в Украину

Власти РФ сняли запрет на экспорт битума и смазок в Украину

Правительство РФ расширило перечень нефтепродуктов, разрешенных к экспорту в Украину.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает Интерфакс.

Изъятия из запрета на экспорт нефтепродуктов в Украину коснулись смазок, нефтяного битума, битумных смесей на основе природного асфальта или природного битума и прочих остатков от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Эти виды нефтепродуктов были включены в перечень товаров, вывоз которых разрешается на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития.

В середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивает экспорт угля.

При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития).

В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

По материалам Економічна Правда
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