Власти РФ сняли запрет на экспорт битума и смазок в Украину

Правительство РФ расширило перечень нефтепродуктов, разрешенных к экспорту в Украину.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает Интерфакс.
Изъятия из запрета на экспорт нефтепродуктов в Украину коснулись смазок, нефтяного битума, битумных смесей на основе природного асфальта или природного битума и прочих остатков от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Эти виды нефтепродуктов были включены в перечень товаров, вывоз которых разрешается на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития.
В середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивает экспорт угля.
При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития).
В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.
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