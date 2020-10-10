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Приват24 запустил сервис мгновенных переводов с карт Mastercard любой страны мира

Приват24 запустил сервис мгновенных переводов с карт Mastercard любой страны мира

ПриватБанк запустил обновленный сервис мгновенных переводов с карт Mastercard зарубежных банков в веб-версии и мобильном Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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“Теперь можно получать быстрые онлайн переводы на карту ПриватБанка с карты Mastercard не только европейских стран, но и любой страны мира”, – сообщают в банке.

Как воспользоваться:

  • отправить перевод с иностранной карты Mastercard на карту Приватбанка можно в долларах, евро или гривне через интернет-банк Приват24 или приложение Privat24;
  • меню «Сервисы» → «Переводы» → «На любую карту»;
  • чтобы отправить деньги, необходимо знать номер карты получателя;

Стоимость перевода на карту ПриватБанка составляет 1,5% от суммы независимо от страны отправления.

Для отправки таких переводов из-за рубежа не обязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24.

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По материалам Finance.UA
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