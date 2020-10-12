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С 7 ноября в Украине заработает Общая декларация прибытия для пропуска через таможенную границу

С 7 ноября в Украине заработает Общая декларация прибытия для пропуска через таможенную границу

Общая декларация прибытия (ОДП) будет обязательна для ввоза товаров в Украину, в том числе с целью транзита.

С 7 ноября 2020 года ОДП станет обязательной для пропуска товаров, перевозимых через пункты таможенного контроля Украины, и будет подаваться в Гостаможслужбу.

ОДП – это электронное уведомление с набором соответствующих данных, сформированное перевозчиком (или от его имени другим лицом) и направленное в виде электронного файла в таможенный орган. Также есть возможность заполнить ОДП непосредственно на веб-портале Гостаможслужбы, в личном Кабинете пользователя.

При подаче Общей декларации прибытия происходит предварительный анализ (до прибытия в пункт пропуска на таможенной границе Украины) информации о перевозке товаров, которые ввозятся в страну или следуют транзитом в другие страны.

ОДП не подается в случае ввоза:

  • товаров, перемещаемых морскими, речными и воздушными судами, которые во время пребывания на таможенной территории Украины не делают остановок в портах или аэропортах, находящихся на этой территории;
  • товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;
  • писем, почтовых карточек и секограмм;
  • товаров, перемещаемых в соответствии с требованиями актов Всемирного почтового союза;
  • военной техники и других товаров, предусмотренных статьей 252 Кодекса;
  • товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины лицами, которым предоставлены таможенные льготы, предусмотренные статьями 383 – 386, 388, 389, 391 и 392 Таможенного кодекса Украины, и которые ввозятся на таможенную территорию Украины в связи с предоставлением таких льгот;
  • товаров, перемещаемых с применением книжки (карнета) А.Т.А.;
  • товаров, перемещаемых гражданами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с ведением предпринимательской деятельности, в ручной клади или в сопровождаемом багаже;
  • товаров, ввозимых для спортивных целей участниками официальных спортивных соревнований;
  • припасов, находящихся на борту транспортного средства, прибывающего на таможенную территорию Украины;
  • транспортных средств личного пользования;
  • товаров, необходимых для преодоления последствий стихийного бедствия, аварий, катастроф, эпидемий;
  • органов и других анатомических материалов человека для потребностей трансплантации.
По материалам Finance.UA
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