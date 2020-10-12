С 7 ноября в Украине заработает Общая декларация прибытия для пропуска через таможенную границу

Общая декларация прибытия (ОДП) будет обязательна для ввоза товаров в Украину, в том числе с целью транзита.

С 7 ноября 2020 года ОДП станет обязательной для пропуска товаров, перевозимых через пункты таможенного контроля Украины, и будет подаваться в Гостаможслужбу.

ОДП – это электронное уведомление с набором соответствующих данных, сформированное перевозчиком (или от его имени другим лицом) и направленное в виде электронного файла в таможенный орган. Также есть возможность заполнить ОДП непосредственно на веб-портале Гостаможслужбы, в личном Кабинете пользователя.

При подаче Общей декларации прибытия происходит предварительный анализ (до прибытия в пункт пропуска на таможенной границе Украины) информации о перевозке товаров, которые ввозятся в страну или следуют транзитом в другие страны.

ОДП не подается в случае ввоза:

товаров, перемещаемых морскими, речными и воздушными судами, которые во время пребывания на таможенной территории Украины не делают остановок в портах или аэропортах, находящихся на этой территории;

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;

писем, почтовых карточек и секограмм;

товаров, перемещаемых в соответствии с требованиями актов Всемирного почтового союза;

военной техники и других товаров, предусмотренных статьей 252 Кодекса;

товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины лицами, которым предоставлены таможенные льготы, предусмотренные статьями 383 – 386, 388, 389, 391 и 392 Таможенного кодекса Украины, и которые ввозятся на таможенную территорию Украины в связи с предоставлением таких льгот;

товаров, перемещаемых с применением книжки (карнета) А.Т.А.;

товаров, перемещаемых гражданами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с ведением предпринимательской деятельности, в ручной клади или в сопровождаемом багаже;

товаров, ввозимых для спортивных целей участниками официальных спортивных соревнований;

припасов, находящихся на борту транспортного средства, прибывающего на таможенную территорию Украины;

транспортных средств личного пользования;

товаров, необходимых для преодоления последствий стихийного бедствия, аварий, катастроф, эпидемий;