С 7 ноября в Украине заработает Общая декларация прибытия для пропуска через таможенную границу

Общая декларация прибытия (ОДП) будет обязательна для ввоза товаров в Украину, в том числе с целью транзита.
С 7 ноября 2020 года ОДП станет обязательной для пропуска товаров, перевозимых через пункты таможенного контроля Украины, и будет подаваться в Гостаможслужбу.
ОДП – это электронное уведомление с набором соответствующих данных, сформированное перевозчиком (или от его имени другим лицом) и направленное в виде электронного файла в таможенный орган. Также есть возможность заполнить ОДП непосредственно на веб-портале Гостаможслужбы, в личном Кабинете пользователя.
При подаче Общей декларации прибытия происходит предварительный анализ (до прибытия в пункт пропуска на таможенной границе Украины) информации о перевозке товаров, которые ввозятся в страну или следуют транзитом в другие страны.
ОДП не подается в случае ввоза:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам объяснили, как сэкономить на отопленииВчера, 20:06 - 1318 17
Кому и за что в Украине платят от 50 тысяч зарплаты4 ч. назад - 751 8
Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФ9 ч. назад - 2314 6
Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - Минфин7 ч. назад - 1244 5
iPhone 12 Pro: в какой стране проще всего заработать на новинку11 ч. назад - 727 4
Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФ9 ч. назад - 2314 6
Volkswagen презентовал новую мощную версию Golf GTI (фото)14 ч. назад - 1593 1
Украинцам объяснили, как сэкономить на отопленииВчера, 20:06 - 1318 17
Ford до конца года прекращает выпуск всех марок своих седанов17 ч. назад - 1263
Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - Минфин7 ч. назад - 1244 5
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 550
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1316 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1673
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1504 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1708