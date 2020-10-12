0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

В Украине выросла сумма выплат пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных водителей

В Украине выросла сумма выплат пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных водителей

За 9 месяцев 2020 года сумма выплат из фонда защиты потерпевших (ФЗП) МТСБУ по ДТП, виновником которых стали автовладельцы без действующего полиса ОСАГО, выросла на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 104,1 млн грн. Количество таких выплат увеличилось на 22%, составив 2946 шт.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

В январе-сентябре 2020 года выросла сумма выплат за водителей льготных категорий. По итогам трех кварталов текущего года этот показатель составил 26,8 млн грн (+24,9%).

Читайте также: Штраф за отсутствие автостраховки

«Украинские автовладельцы часто пренебрегают требованием закона об обязательном наличии действующего договора ОСАГО. Рост выплат за необеспеченные (незастрахованные) транспортные средства свидетельствует о том, что таких водителей стало больше. И хотя многие надеются, что полис ОСАГО им не понадобится, потому что они не станут виновникам аварии, статистика МВД и МТСБУ говорит о том, что это может произойти с каждым: за год в Украине происходит более 200 тыс. ДТП», – отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

За что заплатит виновник аварии:

  • отсутствие полиса ОСАГО в случае ДТП создает серьезные финансовые вызовы для водителя – виновника аварии. Он заплатит штраф не только за нарушение ПДД, но и за отсутствие договора ОСАГО;
  • произведя страховую выплату пострадавшим, МТСБУ обязательно подает регрессный иск к виновнику и взимает с него полную сумму причиненного ущерба, плюс расходы на экспертизу, судебные издержки и прочие сопутствующие расходы.

«МТСБУ ежегодно взимает десятки миллионов гривен в порядке регресса с незастрахованных виновников ДТП. Поэтому настоятельно рекомендую каждому водителю взвесить возможные последствия и обезопасить себя от финансовых трудностей, обязательно заключив договор ОСАГО», – говорит Владимир Шевченко.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚗

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.