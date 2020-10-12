В Украине выросла сумма выплат пострадавшим в ДТП по вине незастрахованных водителей

За 9 месяцев 2020 года сумма выплат из фонда защиты потерпевших (ФЗП) МТСБУ по ДТП, виновником которых стали автовладельцы без действующего полиса ОСАГО, выросла на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 104,1 млн грн. Количество таких выплат увеличилось на 22%, составив 2946 шт.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

В январе-сентябре 2020 года выросла сумма выплат за водителей льготных категорий. По итогам трех кварталов текущего года этот показатель составил 26,8 млн грн (+24,9%).

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«Украинские автовладельцы часто пренебрегают требованием закона об обязательном наличии действующего договора ОСАГО. Рост выплат за необеспеченные (незастрахованные) транспортные средства свидетельствует о том, что таких водителей стало больше. И хотя многие надеются, что полис ОСАГО им не понадобится, потому что они не станут виновникам аварии, статистика МВД и МТСБУ говорит о том, что это может произойти с каждым: за год в Украине происходит более 200 тыс. ДТП», – отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

За что заплатит виновник аварии:

отсутствие полиса ОСАГО в случае ДТП создает серьезные финансовые вызовы для водителя – виновника аварии. Он заплатит штраф не только за нарушение ПДД , но и за отсутствие договора ОСАГО ;

произведя страховую выплату пострадавшим, МТСБУ обязательно подает регрессный иск к виновнику и взимает с него полную сумму причиненного ущерба, плюс расходы на экспертизу, судебные издержки и прочие сопутствующие расходы.

«МТСБУ ежегодно взимает десятки миллионов гривен в порядке регресса с незастрахованных виновников ДТП. Поэтому настоятельно рекомендую каждому водителю взвесить возможные последствия и обезопасить себя от финансовых трудностей, обязательно заключив договор ОСАГО», – говорит Владимир Шевченко.