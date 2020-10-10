"Белым хакерам", которые найдут недостатки в "Дії", заплатят 1 млн грн

Министерство цифровой трансформации заплатит более миллиона гривен “белым хакерам”, которые смогут найти недостатки в приложении “Дія”.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге “Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы”.

“Дія” безопасна. Перед тем как Национальный банк принял постановление, позволяющее открывать счета онлайн и шерить документы, мы получили сертификат КСЗИ – это комплексная система защиты информации, это, скажем, “оскар” в направлении кибербезопасности в нашей стране. Также мы прошли два пентеста – это такой аудит компаний вместе с USAID и Эстонской академией е-управления, то есть мощные партнеры, которые заботятся о продуктах, которые они поддерживают”, – сказал Федоров.

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Он напомнил, что Министерство в ноябре запускает bug bounty – возможность для “белых хакеров” найти недостатки в “Дії”.

“Мы будем платить более 1 млн грн тем, кто найдет эти недостатки”, – завил министр.