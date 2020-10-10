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Кличко предложил парламенту принять закон, который поможет уменьшить тариф на газ

Кличко предложил парламенту принять закон, который поможет уменьшить тариф на газ

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к парламенту относительно принятия законопроекта, который позволит уменьшить тариф на газ.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы из соцсетей.

«Я прошу депутатов парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект № 2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную, более низкую цену за услуги!”- подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что городская власть заботится о том, чтобы киевляне платили справедливую цену за полученные услуги.

“В прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в целом 1,5 миллиарда гривен», – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона. Аналогичного решения, которое бы касалось этого отопительного сезона, правительство не приняло. И у теплоснабжающих предприятий не только Киева, а и всей Украины нет правовых оснований применять актуальную цену на газ.

«Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, который дал бы возможность применять актуальную цену газа. Что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м», – подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр сообщил, что столица приняла все технические и организационные меры, чтобы начать отопительный сезон вовремя.

«Мы также провели гидравлические испытания, по результатам которых тепловики устранили 6,5 тысячи повреждений. Поэтому город готов оперативно начать отопительный сезон», – сообщил Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
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