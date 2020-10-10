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В мессенджере Viber появилась функция напоминаний о задачах и важных событиях

В мессенджере Viber появилась функция напоминаний о задачах и важных событиях

Разработчики мессенджера Viber запустили функцию в разделе «Мои заметки», с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания о задачах и других важных событиях. Новая опция позволяет легко отслеживать сообщения и напоминания в рамках единой платформы.

В компании Rakuten Viber посчитали, что поскольку с каждым днем ​​современный темп жизни становится быстрее, а ежедневный распорядок — насыщеннее из-за новых вызовов пандемии COVID-19, ведение списка дел и напоминаний приобретает всё большее значение для сохранения контроля над собственной жизнью. Новая функция создания напоминаний в Viber в разделе «Мои заметки» помогает пользователям привыкнуть к новым реалиям, следить за графиком и помнить о важных событиях и делах в рамках платформы для общения с семьей, друзьями и коллегами.

Функция уже доступна пользователям платформы Android. На iOS напоминания в «Моих заметках» появятся в ближайшее время.

Для того чтобы создать напоминание, необходимо длительно нажать на любое сообщение и выбрать функцию «Установить напоминание». Далее нужно выбрать дату и время, когда сработает опция, и решить, будет ли это напоминание повторяться. В выбранное время и день платформа пришлет вам напоминание. Кроме этой опции, в «Моих заметках» можно делать заметки о задачах, событиях и о чем-либо ещё; выделять и скрывать выполненные задания; хранить сообщения из других чатов вместе со ссылкой на изначальный диалог.

Напомним, что ранее Viber запустил новые инструменты для борьбы со спамом в приложении, включая запрет поиска и добавления в группы и сообщества.

По материалам ITC.ua
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