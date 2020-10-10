Фермерским хозяйствам насчитали 71,6 миллиона компенсаций

Фермерским хозяйствам по состоянию на 12 октября 2020 года начислены 71,57 млн грн государственной поддержки.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Помощь предоставлена по бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств». Как отмечается, 24,4 млн грн из общей суммы будут предоставлены для частичной компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники и оборудования отечественного производства за 2019 год. Средства получат 460 фермерских хозяйств, которые приобрели 1152 единицы техники.
Также 8,54 млн грн поступят фермерам для предоставления частичной компенсации стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного производства за 2019 год. Средства получат 447 фермерских хозяйств, которые приобрели почти 3,37 тыс. тонн семян.
Еще 12,64 млн грн (за октябрь-ноябрь 2019 года) будут направлены для предоставления бюджетной субсидии на 1 га обрабатываемых угодий вновь образованным и более 25,99 млн грн – другим фермерским хозяйствам. В общей сложности средства получат 1086 фермерских хозяйств.
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