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Киев, Харьков, Львов и Днепр – рекордсмены по сбору штрафов за парковки

Киев, Харьков, Львов и Днепр – рекордсмены по сбору штрафов за парковки

Последовательное ужесточение мер в борьбе с неправильными парковками не столько решило саму проблему закупорки городских артерий, сколько стало заметной статьей наполнения муниципальных бюджетов.

Несмотря на перманентный карантин, за последние полгода казна столицы пополнилась платежами за уплату правильной и неправильной парковки на 24 млн грн. Харьков, Львов и Днепр «заработали» 8, 7 и 1,6 млн соответственно. Тем не менее именно последние – рекордсмены в плане роста монетизации: в сравнении с прошлым годом «парковочная» выручка этих городов выросла на 42% и 35% соответственно, в то время как в крупнейших городах Украины она увеличилась лишь на 26% и 7%.


Статистика: opendatabot

Оказалось, что городские коммунальные учреждения собирают штрафы куда лучше, чем Нацполиция. В Киеве, Харькове и Днепре она выписала штрафов в 7, 2 и 4 раза меньше, чем годом ранее. Дело либо в мотивации, либо в соблюдении всех формальностей и процедур. Вот только открытых данных о деятельности «муниципальщиков» нет.


Статистика: opendatabot

По материалам The page
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