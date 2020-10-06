По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,406 млн грн и 41,481 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 36), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,30-28,31 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 75,887 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3500 – 2 222

28,3200 – 10 000

28,3200 – 10 000

28,3100 – 99 999

28,3100 – 25 000

28,3100 – 120 000

28,3100 – 15 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2800 – 800

28,3100 – 20 000

28,3100 – 25 000

28,3200 – 15 000

28,3200 – 20 000

28,3200 – 20 000

28,3200 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3399 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2972 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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