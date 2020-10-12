«Доступные кредиты 5-7-9%»: за неделю выдали кредитов на 469 миллионов гривен

С момента старта Программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 4343 займа на общую сумму в 10,352 миллиарда гривен. Из них 7,689 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 2,044 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 619 миллионов гривен – на пополнение оборотных средств.
Об этом сообщает Министерство финансов.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 216 кредитов на общую сумму в 469 миллионов гривен:
Лидерами по количеству сделок в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» остаются государственные банки:
Самые крупные по сумме кредитные портфели в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» сформировали коммерческие банки. На первом месте все еще остается Райффайзен Банк Аваль (2,369 миллиарда гривен), Креди Агриколь Банк на втором месте (1,456 миллиарда гривен) и на третьем – ПУМБ (1,341 миллиарда гривен).
Инфографика: Минфин
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