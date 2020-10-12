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«Доступные кредиты 5-7-9%»: за неделю выдали кредитов на 469 миллионов гривен

«Доступные кредиты 5-7-9%»: за неделю выдали кредитов на 469 миллионов гривен

С момента старта Программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 4343 займа на общую сумму в 10,352 миллиарда гривен. Из них 7,689 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 2,044 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 619 миллионов гривен – на пополнение оборотных средств.

Об этом сообщает Министерство финансов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 216 кредитов на общую сумму в 469 миллионов гривен:

  • 67% (315 миллионов гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют соглашения по рефинансированию ранее выданных кредитов;
  • 12,4% (58 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты;
  • займы на пополнение оборотных средств составляют 20,6% (96 миллионов гривен).

Лидерами по количеству сделок в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» остаются государственные банки:

  • на первом месте ПриватБанк (1106 кредитов на общую сумму 789 миллионов гривен);
  • на втором месте Укргазбанк (761 кредит на общую сумму 1,030 миллиарда гривен);
  • на третьем – Ощадбанк (653 кредита на сумму 856 миллиона гривен).

Самые крупные по сумме кредитные портфели в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» сформировали коммерческие банки. На первом месте все еще остается Райффайзен Банк Аваль (2,369 миллиарда гривен), Креди Агриколь Банк на втором месте (1,456 миллиарда гривен) и на третьем – ПУМБ (1,341 миллиарда гривен).


Инфографика: Минфин

По материалам Finance.UA
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