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Расходы госбюджета на 2021 год хотят увеличить на 1,4 трлн грн: на что нужны деньги

Расходы госбюджета на 2021 год хотят увеличить на 1,4 трлн грн: на что нужны деньги

Комитет ВР по вопросам бюджета начал рассмотрение 2,4 тыс. поправок к законопроекту о госбюджете на 2021 год. Наиболее масштабные предложения связаны с увеличением пенсий, на это просят добавить 450 млрд грн.

Об этом рассказал председатель комитета Юрий Аристов.

“Общая сумма, на которую предлагают увеличить расходы бюджета, составляет 1,456 трлн грн. Из них 841 млрд грн — это расходы общего фонда, 405 млрд — расходы местных бюджетов, 209 млрд — рост социальных стандартов, прежде всего — прожиточного минимума, к которому привязан размер пенсий. Очевидно, все пожелания выполнить невозможно. Поэтому ВР и правительству предстоит тяжелая работа по сбалансированию показателей госбюджета. Мы обязаны принять качественный и реалистичный документ”, — сказал Аристов.

По его словам, сегодня комитет провел первое заседание Рабочей группы с участием руководства Министерства финансов и Счетной палаты. Рассмотрели первые 600 предложений нардепов, депутатских фракций (групп) и 14-ти комитетов ВР. В целом таких предложений в Комитет поступило 2451.

“Наиболее масштабные предложения связаны с увеличением социальных стандартов (450 млрд грн), здесь речь идет в основном о пенсии. На 150 млрд грн предлагается увеличить расходы на здравоохранение, значительные дополнительные средства хотят потратить на строительство дорог и образование”, — подчеркнул он.

Кроме того, подано немало предложений о дополнительных доходах бюджета (акцизы на алкоголь, табак и топливо, доходы Нацбанка, платежи за пользование недрами и т.д.), которыми предлагается сбалансировать увеличение бюджетных расходов.

Добавим, в законопроекте расходы на 2021 год предусматриваются в сумме более 1,3 трлн грн. В том числе расходы общего фонда Госбюджета — в сумме почти 1,2 трлн грн и расходы специального фонда Госбюджета — в сумме более 136 млрд грн.

По материалам УНН
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