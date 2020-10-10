Предпринимателям могут повысить штрафы за нарушение карантина до 51 тысячи – нардеп

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Раду во время следующей сессии внесут законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение карантинных норм.
Об этом нардеп Радуцкий заявил в эфире Общественного радио.
“Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не соблюдают ограничения, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна”, – сообщил он.
Речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.
Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.
Он также заявил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и не допустить ситуации, при которой страна вернется к локдауну.
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