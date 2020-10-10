"Нафтогаз" пробурил 6-километровую скважину на Полтавщине

НАК “Нафтогаз Украины” завершил бурение сверхглубокой (6 040 м) скважины №58 на Комышнянском месторождении в Полтавской области.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что на глубине 6040 м получен значительный приток углеводородов – более 170 тыс. кубометров газа в сутки.
Комышнянское месторождение является сложным по геологическому строению и определяется глубоким залеганием продуктивных горизонтов. Его запасы достигают около 8 млрд кубометров газа. В течение года НАК “Нафтогаз Украины” завершила бурение трех глубоких скважин на месторождении, последней из которых является эксплуатационная скважина №58.
“На глубинах более 5 тыс. м Украина имеет значительный потенциал по добыче углеводородов. Поэтому мы рассматриваем глубокие горизонты как одно из стратегических направлений для поиска новых залежей и наращивания запасов газа. Однако бурение скважин на значительных глубинах связано с повышенными рисками: как геолого-техническими, так и экономическими”, – отметил директор дивизиона “Нафтогаз разведка и добыча” Александр Романюк.
Бурение скважины выполняли силами собственного бурового подрядчика “Укрбургаз” с привлечением нового бурового станка китайского производства HongHua, приобретенного в 2018 году. Пробурили новую скважину на 41 сутки быстрее, чем планировалось.
Комышнянское месторождение находится в активной стадии разработки. Сейчас уже начали бурение еще одной новой скважины, в планах на ближайшие полгода – еще две.
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