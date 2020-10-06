ПФУ уточнил информацию, которую будет передавать в Гоструда: кого будут проверять

Пенсионный Фонд Украины презентовал проект, которым планируют уточнить информацию, которую будут передавать в Гоструда.

Об этом свидетельствует информация на сайте ПФУ.

Этим проектом хотят внести изменения в Порядок обмена информацией между ПФУ и Гоструда, касающиеся признака использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде.

В проекте предлагается незамедлительно информировать Гоструда о таких случаях:

застрахованные лица, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по ГПД (гражданско-правовому договору) у одного страхователя более года;

страхователей, у которых количество застрахованных лиц, выполняющих работы (предоставляющих услуги) по ГПД , более 30% количества застрахованных лиц в отчетном месяце и/или их количество увеличилось на 20% и более по сравнению с предыдущим отчетным месяцем;

страхователей, которые в отчетном месяце увеличили на 20% и больше количество застрахованных лиц с признаком “неполное рабочее время”;

страхователей, которые начисляют зарплату 30% и более работников ниже минзарплаты по основному месту работы (кроме тех, кто в отчетности заполнил признак “неполное рабочее время”, и тех, которые начали и закончили трудовые отношения в отчетном месяце);

страхователей, у которых в отчетном месяце отражено начало трудовых отношений с работником, но которые не подали уведомление о приеме работника на работу;

страхователей, которые в отчетном месяце предоставили сведения о застрахованных лицах, находившихся в отпуске без сохранения зарплаты более 15 к. дн. и которым не начисляли зарплату;

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страхователей, у которых в течение года показатели количества застрахованных лиц и общей суммы начисленной заработной платы не менялись;

страхователей с численностью 20 и более застрахованных лиц, у которых в отчетном месте произошло уменьшение штатной численности работников на 10% и более по сравнению с предыдущим отчетным месяцем;

сведения о наличии в реестре застрахованных лиц Госреестра социального страхования данных об отношениях застрахованного лица со страхователем.

Передаваемая информация будет учитываться Гоструда при назначении и проведении выездных инспекций.