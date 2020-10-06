ПФУ уточнил информацию, которую будет передавать в Гоструда: кого будут проверять

Пенсионный Фонд Украины презентовал проект, которым планируют уточнить информацию, которую будут передавать в Гоструда.
Об этом свидетельствует информация на сайте ПФУ.
Этим проектом хотят внести изменения в Порядок обмена информацией между ПФУ и Гоструда, касающиеся признака использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде.
В проекте предлагается незамедлительно информировать Гоструда о таких случаях:
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Передаваемая информация будет учитываться Гоструда при назначении и проведении выездных инспекций.
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