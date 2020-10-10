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Цены на бензин и дизельное топливо: чего ждать украинцам в ближайшее время

Цены на бензин и дизельное топливо: чего ждать украинцам в ближайшее время

Эксперты рассказали о том, как в ближайшее время может измениться стоимость бензина и дизельного топлива в Украине.

Об этом передает Автотема со ссылкой на “Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков”.

Отмечается, что в ближайшем будущем следует ожидать на внутреннем рынке нашей страны повышение стоимости бензина А-95 на 60 копеек за 1 литр, и на 90 копеек станет выше стоимость 1 литра дизельного топлива.

Свой неутешительный прогноз аналитики госпредприятия объясняют негативными тенденциями по цене нефти в мире. В начале октября стоимость нефти в Европе стала выше в среднем на восемь процентов. Этому способствовала пандемия коронавируса и прокатившиеся в Норвегии забастовки работников нефтяной отрасли.

Эксперты сообщают, что поднятие цен на нефть повлекло за собой рост стоимости дизельного топлива и бензина. На дизтопливо цены стали выше на десять процентов или на 31 доллар США на одной тонне. А на бензин цена выросла на 6 процентов или на 23 доллара на тонне.

По материалам ТСН
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