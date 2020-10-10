Цены на бензин и дизельное топливо: чего ждать украинцам в ближайшее время

Эксперты рассказали о том, как в ближайшее время может измениться стоимость бензина и дизельного топлива в Украине.
Об этом передает Автотема со ссылкой на “Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков”.
Отмечается, что в ближайшем будущем следует ожидать на внутреннем рынке нашей страны повышение стоимости бензина А-95 на 60 копеек за 1 литр, и на 90 копеек станет выше стоимость 1 литра дизельного топлива.
Свой неутешительный прогноз аналитики госпредприятия объясняют негативными тенденциями по цене нефти в мире. В начале октября стоимость нефти в Европе стала выше в среднем на восемь процентов. Этому способствовала пандемия коронавируса и прокатившиеся в Норвегии забастовки работников нефтяной отрасли.
Эксперты сообщают, что поднятие цен на нефть повлекло за собой рост стоимости дизельного топлива и бензина. На дизтопливо цены стали выше на десять процентов или на 31 доллар США на одной тонне. А на бензин цена выросла на 6 процентов или на 23 доллара на тонне.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч11 ч. назад - 6442 12
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года9 ч. назад - 2888 7
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней - Марченко6 ч. назад - 698 4
Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт10.10.2020, 14:47 - 1167 4
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиПозавчера, 17:26 - 6873 3
В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч11 ч. назад - 6442 12
Гетманцев рассказал, стоит ли ожидать доллар по 32-33 гривны до конца года9 ч. назад - 2888 7
Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким рискомВчера, 20:01 - 2375 1
Стартап представил дешевый электровелосипед Reevo с колесами без ступицы (видео)15 ч. назад - 1693 1
В Минздраве объяснили, какие регионы могут перевести на дистанционное обучениеВчера, 20:25 - 952
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Вчера, 12:55 - 308
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1122 7
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1422
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1255
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1507