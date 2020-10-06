ДТЕК ВДЕ сформував єдину програму страхування майна з Уніка Україна

ДТЭК ВИЭ при содействии международного страхового брокера GrECo и Страховой компанией «УНИКА» сформировал единую программу страхования имущества. Разработанная программа покрывает все солнечные и ветровые электростанции ДТЭК ВИЭ, полностью соответствует корпоративным требованиям к страховому покрытию и учитывает внутренние стандарты риск-менеджмента и требования к договорной документации.
«Риск-менеджмент является важной частью корпоративного управления нашей компании. ДТЭК одним из первых в Украине внедрил практику управления рисками, которая включает передачу на страхование тех рисков, которыми компания не готова управлять единолично», – отметил директор по корпоративному управлению и комплаенс Алексей Поволоцкий.
Единая программа страхования всех станций ДТЭК ВИЭ была разработана специалистами ДТЭК совместно с международными игроками страхового рынка. Это позволило заключить договора с привлечением лучших международных перестраховщиков с высоким международным кредитным рейтингом (не ниже «А-» по шкале рейтингового агентства S&P).
«ДТЭК еще раз показал высокую экспертизу своей команды – на рынке возобновляемой энергетики Украины впервые успешно размещена программа страхования такой сложности и объема с привлечением международных рынков страхования. Эти проекты позволяют привлекать в Украину лучшие международные практики в сфере риск-менеджмента и перестраховочную емкость, что обеспечивает надежную защиту бизнеса от частотных и крупных убытков, снижает волатильность выручки и тем самым способствует развитию страны и повышает доверие международных финансовых институтов», – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.
«Участвуя в разработке и предоставлении программ страхования имущества для ДТЭК ВИЭ, УНИКА Украина продолжает следовать стратегии группы UNIQA (Австрия) Think Green, направленной на сохранение окружающей среды, борьбу с глобальным потеплением, и активное участие в программах страхования объектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников.» – отметила Елена Улье Председатель правления Страховой компании «УНИКА».
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