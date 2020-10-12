Украинцы начали менее активно брать гривневые кредиты в банках

Портфель гривневых кредитов банков населению за сентябрь 2020 года уменьшился на 1,3% – до 173,47 млрд грн, несмотря на готовность банков кредитовать население под более низкий процент, чем месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в сентябре по сравнению с августом уменьшился на 2,5% – до 1,48 млрд долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнеса за сентябрь уменьшился на 0,4% – до 429,99 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за сентябрь сократился на 11,1% – до 11,66 млрд долл. США.

При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в сентябре в среднем составили для населения 35,2% годовых (-0,4% за месяц), для бизнеса – 8,9% (практически без изменений за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в сентябре для населения составляли 7,8% (-1%), для бизнеса – 5,2% (-0,1%).