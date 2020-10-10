0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Как проверить надежность застройщика - советы Минюста

Как проверить надежность застройщика - советы Минюста

Эксперты Минюста советуют проверять надежность застройщика перед заключением инвестиционного договора или подписанием договора купли-продажи жилья.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице министерства.

“Перед заключением инвестиционного договора или подписанием договора купли-продажи жилья, эксперты Министерства юстиции, Офис противодействия рейдерству советуют проверить надежность застройщика и юридическую «чистоту» квадратных метров, чтобы «квартирный вопрос» не испортил настроение, нервы и размер семейного бюджета”, – говорится в сообщении.

Чтобы проверить надежность застройщика на первичном рынке недвижимости, слежует:

  • проверить, не находится ли компания застройщика в процедуре банкротства, воспользовавшись веб-порталом «Судебная власть Украины»
  • собрать больше информации о земельном участке, на котором планируется возвести дом, воспользовавшись Публичной кадастровой картой. Если участок находится в коммунальной собственности, дополнительно можно узнать о вещных правах на него на веб-портале Госгеокадастра.

“Помните, что незапятнанная репутация застройщика, наличие всей разрешительной и проектной документации и документов на землю – это надежный фундамент для безопасного инвестирования в квадратные метры”, – отметили в Минюсте.

Справка Finance.ua:

  • При покупке недвижимости в первую очередь следует обращать внимание не на имя застройщика, а на историю самого объекта и ряд документов.
  • Расторжение договора с застройщиком без судебного разбирательства возможно по обоюдному согласию сторон на проведение процедуры. Если в рамках инвестирования заключался нотариально заверенный документ – например, предварительный договор купли-продажи, то и расторгается он с нотариальным подтверждением.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.