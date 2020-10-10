Как проверить надежность застройщика - советы Минюста

Эксперты Минюста советуют проверять надежность застройщика перед заключением инвестиционного договора или подписанием договора купли-продажи жилья.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице министерства.

“Перед заключением инвестиционного договора или подписанием договора купли-продажи жилья, эксперты Министерства юстиции, Офис противодействия рейдерству советуют проверить надежность застройщика и юридическую «чистоту» квадратных метров, чтобы «квартирный вопрос» не испортил настроение, нервы и размер семейного бюджета”, – говорится в сообщении.

Чтобы проверить надежность застройщика на первичном рынке недвижимости, слежует:

убедиться в надежности репутации строительной компании, проверив информацию о ней в Едином государственном реестре юрлиц

проверить, не находится ли компания застройщика в процедуре банкротства, воспользовавшись веб-порталом «Судебная власть Украины»

Ознакомиться с разрешительной и проектной документацией застройщика и убедиться в ее действительности на веб-портале Государственной архитектурно-строительной инспекции

собрать больше информации о земельном участке, на котором планируется возвести дом, воспользовавшись Публичной кадастровой картой. Если участок находится в коммунальной собственности, дополнительно можно узнать о вещных правах на него на веб-портале Госгеокадастра.

“Помните, что незапятнанная репутация застройщика, наличие всей разрешительной и проектной документации и документов на землю – это надежный фундамент для безопасного инвестирования в квадратные метры”, – отметили в Минюсте.

Справка Finance.ua:

При покупке недвижимости в первую очередь следует обращать внимание не на имя застройщика, а на историю самого объекта и ряд документов.