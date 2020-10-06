На заводах Tesla будут продавать криптовалюту

На двух американских заводах компании Tesla Илона Маска установили банкоматы с функцией продажи Bitcoin.

К обычным банкоматам просто добавили функцию продажи криптовалюты, сообщает портал Teslarati.

“Биткоинские банкоматы” устанавливает компания LibertyX. Первые были установлены в августе этого года на заводах в Фримонте (штат Калифорния) и в Неваде.

Увеличение количества таких банкоматов на заводах Tesla будет зависеть от популярности такой функции среди работников.