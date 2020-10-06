Украина за четыре года импортировала свыше 1 млн б/у авто

С августа 2016-го, когда начал действовать облегчающий ввоз подержанных авто закон №1389-VIII, по сентябрь 2020 года автопарк украинцев пополнился 1,043 млн легковых машин. Для сравнения, если количество завезенных легковушек, пока действовали ограничительные законы, составляло ежемесячно по 4-6 тыс., то сегодня средний показатель – 35 тыс. единиц, сообщает Auto.ria.

В тройку самых популярных моделей вошли Volkswagen Passat (2022 ед.), Skoda Octavia (1801 ед.) и Volkswagen Golf – 1736 ед. А топ-10 в целом выглядит так:

Только в сентябре ввезли и впервые зарегистрировали почти 37,14 тыс. подержанных легковушек. Больше всего в прошлом месяце украинцы покупали подержанные авто таких марок:

Volkswagen – 6409 ед.

Renault – 3493 ед.

Ford – 3356 ед.

Skoda – 3043 ед.

Opel – 2240 ед.

Hyundai – 1977 ед.

Nissan – 1733 ед.

Toyota – 1321 ед.

KIA – 1232 ед.

Audi – 1151 ед.

Mazda – 1130 ед.

BMW – 1123 ед.

Dacia – 1047 ед.

Chevrolet – 825 ед.

Peugeot – 796 ед.

Mercedes-Benz – 777 ед.

Jeep – 672 ед.

Mitsubishi – 655 ед.

Honda – 626 ед.

Citroen – 593 ед.

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