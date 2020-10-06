Украина за четыре года импортировала свыше 1 млн б/у авто

С августа 2016-го, когда начал действовать облегчающий ввоз подержанных авто закон №1389-VIII, по сентябрь 2020 года автопарк украинцев пополнился 1,043 млн легковых машин. Для сравнения, если количество завезенных легковушек, пока действовали ограничительные законы, составляло ежемесячно по 4-6 тыс., то сегодня средний показатель – 35 тыс. единиц, сообщает Auto.ria.
В тройку самых популярных моделей вошли Volkswagen Passat (2022 ед.), Skoda Octavia (1801 ед.) и Volkswagen Golf – 1736 ед. А топ-10 в целом выглядит так:
Только в сентябре ввезли и впервые зарегистрировали почти 37,14 тыс. подержанных легковушек. Больше всего в прошлом месяце украинцы покупали подержанные авто таких марок:
Volkswagen – 6409 ед.
Renault – 3493 ед.
Ford – 3356 ед.
Skoda – 3043 ед.
Opel – 2240 ед.
Hyundai – 1977 ед.
Nissan – 1733 ед.
Toyota – 1321 ед.
KIA – 1232 ед.
Audi – 1151 ед.
Mazda – 1130 ед.
BMW – 1123 ед.
Dacia – 1047 ед.
Chevrolet – 825 ед.
Peugeot – 796 ед.
Mercedes-Benz – 777 ед.
Jeep – 672 ед.
Mitsubishi – 655 ед.
Honda – 626 ед.
Citroen – 593 ед.
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