Вкладчики банка «Аркада» уже получили более 100 млн грн гарантированного возмещения

За прошедшую неделю Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществил около 600 выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» на общую сумму около 50 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Всего с начала выплат по состоянию на 12 октября 2020 года вкладчики банка «Аркада» получили средства на сумму более 100 млн грн. За это время было осуществлено более 1100 выплат.
Напомним, для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.
С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам АО АКБ «Аркада» по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации. А с 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от окончания их срока действия.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"9 ч. назад - 1108 6
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто17 ч. назад - 1684 5
Требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные власти8 ч. назад - 864 4
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 918 4
Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине12 ч. назад - 692 4
Как правильно оформить субсидию (инфографика)Вчера, 20:17 - 8083
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки12 ч. назад - 2337 3
Kia обновила популярный кроссовер (фото)20 ч. назад - 2071
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто17 ч. назад - 1684 5
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)6 ч. назад - 1613
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"8 ч. назад - 143
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 922 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1330
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1178
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1430