Вкладчики банка «Аркада» уже получили более 100 млн грн гарантированного возмещения

За прошедшую неделю Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществил около 600 выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» на общую сумму около 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Всего с начала выплат по состоянию на 12 октября 2020 года вкладчики банка «Аркада» получили средства на сумму более 100 млн грн. За это время было осуществлено более 1100 выплат.

Напомним, для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам АО АКБ «Аркада» по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации. А с 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от окончания их срока действия.

Справка Finance.ua:

25 августа Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сейчас открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка “Аркада” 9 млрд грн.

11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”.

начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”. 25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка “Аркада”.

объявил о ликвидации банка “Аркада”. Ликвидация обанкротившегося банка “Аркада” продлится три года.

С 29 сентября 2020 года ФФГВФО начал осуществлять возмещение средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен.

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