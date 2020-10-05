0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Вкладчики банка «Аркада» уже получили более 100 млн грн гарантированного возмещения

Вкладчики банка «Аркада» уже получили более 100 млн грн гарантированного возмещения

За прошедшую неделю Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществил около 600 выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» на общую сумму около 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Всего с начала выплат по состоянию на 12 октября 2020 года вкладчики банка «Аркада» получили средства на сумму более 100 млн грн. За это время было осуществлено более 1100 выплат.

Напомним, для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам АО АКБ «Аркада» по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации. А с 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от окончания их срока действия.

Справка Finance.ua:

  • 25 августа Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным.
  • По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сейчас открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка “Аркада” 9 млрд грн.
  • 11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”.
  • 25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка “Аркада”.
  • Ликвидация обанкротившегося банка “Аркада” продлится три года.
  • С 29 сентября 2020 года ФФГВФО начал осуществлять возмещение средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.